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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışan vatandaşlar için bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Elif'in anne ve babasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.