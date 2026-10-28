Hatay’da acı kaza! Motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı: Sürücünün kahreden son anları kamerada!

MOTOSİKLETLİNİN EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Motosiklet sürücüsünün hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle aynı istikamette ilerleyen ve aynı anda dönüş yaparak kör noktaya gelen motosiklet sürücüsünün ezildiği anlar kameraya kaydedildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu'nun öldüğü tespit edildi. Devaoğlu'nun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olay yerinde, kamyonun altında kalan motosikleti görmeye ve cep telefonuyla görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşlarsa dikkat çekti.