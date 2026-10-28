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Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:48

Hatay’da acı kaza! Motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı: Sürücünün kahreden son anları kamerada!

Hatay’da meydana gelen kaza yürekleri burktu. Hafriyat kamyonunun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsünün can verdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Hatay’da acı kaza! Motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı: Sürücünün kahreden son anları kamerada!
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Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı itfaiye kavşağında yaşandı. B.İ. (24) idaresindeki 41AVU717 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyir halinde bulunan Adil Devaoğlu (48) idaresindeki 31BCF342 plakalı motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLETLİNİN EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle aynı istikamette ilerleyen ve aynı anda dönüş yaparak kör noktaya gelen motosiklet sürücüsünün ezildiği anlar kameraya kaydedildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu'nun öldüğü tespit edildi. Devaoğlu'nun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olay yerinde, kamyonun altında kalan motosikleti görmeye ve cep telefonuyla görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşlarsa dikkat çekti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #ANTAKYA #KAZA

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Hatay’da acı kaza! Motosiklet hafriyat kamyonunun altında kaldı: Sürücünün kahreden son anları kamerada!
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