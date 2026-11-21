



"OTOBÜSE BİNERKEN BANKTA UNUTTUM"



Çantasını kaybettiği anları anlatan 70 yaşındaki Kasım Yalman, "Otobüs durağında 209 numaralı otobüsü bekliyordum. Hava sıcaktı, sırt çantamı bankın üzerine bıraktım. Önümde de bazı eşyalarım vardı. Yanımda bekleyen bir arkadaşla sohbet ettik. Ona hangi otobüsü beklediğini sordum, 205 numaralı otobüsü beklediğini söyledi. Bir süre sonra 209 numaralı otobüs geldi. Ben de otobüsümün geldiğini söyleyerek önümdeki eşyaları aldım ancak bankın üzerine bıraktığım çantamı unuttum. Otobüse bindim ve köye gittim. Köyde indiğimde çantamın yanımda olmadığını fark ettim. Tekrar otobüsü durdurarak içerisini kontrol ettim ancak çantamı bulamadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımla Balıkçılar Çarşısı'nın yanındaki durağa gittim ve çevrede araştırma yaptım. Çantayı bulamayınca karakola giderek durumu polise bildirdim. Polis ekipleri gelip kamera kayıtlarını inceledi. Ancak dükkan kameraları çantayı bıraktığım bankı göstermiyordu. Karşı tarafta güvenlik kamerası olduğunu düşünüyorum fakat mesafe uzak olduğu için görüntünün net olmadığını söylediler. Tutanak tutuldu ve dilekçemi verdim" dedi.