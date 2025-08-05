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Giriş Tarihi: 5.8.2025 14:47

Hatay'da alkollü sürücünün yaptıkları pes dedirtti: İşte aldığı ceza

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobiliyle drift yapıp, polisten kaçan ve aracının dere yatağına düşmesi sonucu gözaltına alınan S.M.'nin 3 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

DHA
Hatay’da alkollü sürücünün yaptıkları pes dedirtti: İşte aldığı ceza

Olay, dün gece saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. 35 BDB 014 plakalı otomobiliyle Mehmet Aslan Caddesi'nde drift yapan S.M., çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran kişileri bıçakla tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri gören S.M., otomobiline binerek kaçmaya başladı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sırasında direksiyon kontrolünü yitirip, otomobiliyle dere yatağına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Drift atarken kameraya yakalanan sürücü dereye uçtu | Video

3 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen S.M.'ye drift yapmak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, trafik kurallarına uymamak gibi çeşitli ihlallerden 89 bin TL para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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Hatay'da alkollü sürücünün yaptıkları pes dedirtti: İşte aldığı ceza
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