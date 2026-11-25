



"BU KİŞİLERİN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"



İş yerini kurşun yağmuruna tutan şahısların iki ay önce yemek yediği esnada saldırıp bir gözünü kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Mehmet Tezer, "Arkadaşlarımızla yemek yerken bir anda 9 kişinin saldırısına uğradık. Neden saldırdıklarını, ne olduğunu anlamadık. Saldırıda bir arkadaşımız 7, diğer arkadaşımız ise 3 yerinden yaralandı. Ben de sağ gözüme aldığım darbeler nedeniyle görme kaybı yaşadım. Şu anda sağ gözüm yüzde 97 oranında görmüyor. Saldırganlar bize silah, muşta ve bıçaklarla saldırdı. Yaklaşık üç arkadaşımız hastanelik oldu. Olayın ardından şikayetçi olduk. Ancak daha sonra yabancı numaralı hesaplarından bizi arayarak şikayetimizi geri çekmememiz durumunda başımıza kötü şeyler geleceğine ilişkin tehditlerde bulundular. Biz de bu görüşmeleri avukatımıza ileterek dosyamıza ekledik. Bu olaydan yaklaşık 45-50 gün sonra iş yerimizi kurşunladılar. Ardından araçlarımıza da ateş açıldı. O sırada dükkanda abim, amcamın oğlu, kuzenim ve bir arkadaşımız olmak üzere yaklaşık 4 kişi vardı. Çok şükür kimsenin canına bir şey gelmedi. Saldırılarda bizim 2 aracımızla birlikte müşterilerimize ait 3 araç da kurşunların hedefi oldu. Bizi tehdit eden ve bu olaylara karıştığını düşündüğümüz kişilerin hâlâ dışarıda serbestçe dolaşması hem bizi hem ailemizi hem de akrabalarımızı tedirgin ediyor. Artık rahatça hareket edemiyoruz. Dükkanımızı açıyoruz ancak korku içinde çalışıyoruz. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve yaptıklarının cezasını çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör