Hatay’da denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

Olay Samandağ İlçesi'nin Çevlik sahilinde meydana geldi. Sıcaktan bunalan iki yabancı uyrukla kardeş serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra rip akıntısının açığa sürüklediği kardeşler dalgalı denizde çırpınmaya başladı.

Kardeşlerin kurtulmak için çırpındığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Hatay büyükşehir Belediyesi can kurtaran ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri kardeşleri kurtarmak için harekete geçti. Bir süre sonra ekiplerin müdahalesi ile denizden çıkarılan iki kardeşten 25 yaşındaki Touhıd Pir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer kardeş 21 yaşındaki Omıd Pir ise ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirilen Omıd Pir hastanede yaşam savaşı verirken, abisi Touhıd Pir'in cenazesi ise morga kaldırıldı.