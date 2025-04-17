Hatay’da feci kaza! Arazöz, otomobile ve duvara çarparak hurdaya döndü

Yaralı şahıssa olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası aracın hurda yığınına dönmesi dikkat çekti. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de kaza sonrası olay yerine gelerek polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.