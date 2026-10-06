Hatay’da feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce sürüklendi: Yeni evli çift yaşam mücadelesi veriyor!

Kaza, Payas-Dörtyol E-5 kara yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Çetinkaya ve eşi motosikletten yere düşerek savruldu.
ÇİFT AĞIR YARALANDI
Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
KORKUNÇ KAZA KAMERADA
Öte yandan Çetinkaya çiftinin kazadan 45 gün önce evlendiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin, aynı istikamette ilerleyen motosiklete arkadan çarptığı görüldü.