Hatay’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

"AĞAÇLAR YAN YATTI, SAC LEVHALAR VE ÇATILAR UÇARAK YOLLARA DEVRİLDİ"

Konteyner kentte yaşayan 44 yaşındaki Tahir Kayaalp, "Fırtınadan dolayı yatamıyoruz. Fırtına nedeniyle şehrin birçok yerinde çatılardaki brandalar uçuyor. Hepimizin Allah yardımcımız olsun. Şehrin belirli noktadaki sorunlara belediye ekiplerimiz ivedi şekilde önlem alıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Şehrin belli noktalarında ağaçlar yan yattı, sac levhalar ve çatılar uçarak yollara devrildi. Bizler de tedbir aldık ve uyumuyoruz, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.