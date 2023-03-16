Hatay’da iş yerini su basan esnaf, kıyafetleri vatandaşa dağıttı

'CANIMIZA BİR ŞEY OLMASIN'

Bodrum katında ıslanan ürünleri iş yerinin önünde kaldırıma koyan ve isteyen vatandaşların almasına imkan sağladıklarını ifade eden Adem Öz, "Bodrum kat komple ürünle doluydu. Yazlık ve kışlıklar, okul kıyafetleri vardı. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şeyimiz yok, canımıza bir şey olmasın. Bunları yıkamadan kullanmasınlar. Çünkü deniz suyu ve rögarlardan gelen suyun karışmasıyla bir koku var. Yıkanıp iyice dezenfekte yapılarak giyilebilir. Sokağa, çöpe atılacak bir mal değil" diye konuştu.