Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'dan acı haber geldi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, Bezar'ın Antakya ilçesine geldikten sonra ortadan kaybolduğu belirlendi.
CESEDİNİ VARİLDE YAKMIŞLAR
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. isimli şahısla görüştüğünü tespit etti. M.K.'nin ifadesinde, Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek için Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını anlatması üzerine soruşturma genişletildi. Alınan ifadelerde, E.C.K. ile eniştesi N.D.'nin Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedini bir varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları belirtildi.
YAKILMIŞ CESET ÇUVAL İÇERİSİNDE BULUNDU
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda dalgıç polisler Asi Nehri'nde arama yaptı. Aramalarda, çuval içerisinde yanmış ve bütünlüğü bozulmuş, Ahmet Nuri Bezar'a ait olduğu değerlendirilen insan cesedi bulundu.