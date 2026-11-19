CESEDİNİ VARİLDE YAKMIŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. isimli şahısla görüştüğünü tespit etti. M.K.'nin ifadesinde, Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek için Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını anlatması üzerine soruşturma genişletildi. Alınan ifadelerde, E.C.K. ile eniştesi N.D.'nin Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedini bir varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları belirtildi.