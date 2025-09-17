Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da kaza sonrası olay yerinden gittiği düşünüldü: Şoförün cansız bedeni...
Giriş Tarihi: 17.9.2025 09:28

Hatay'da kaza sonrası olay yerinden gittiği düşünüldü: Şoförün cansız bedeni...

Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun altında kalan 3 çocuk babası sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden gittiği düşünülmüştü.

İHA Yaşam
Hatay’da kaza sonrası olay yerinden gittiği düşünüldü: Şoförün cansız bedeni...

Acı kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Yılmaz Kanal idaresindeki kamyon, freninin patlamasıyla yol kenarına devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü Kanal, kamyonun altında kalarak can verdi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kanal'ı kurtarmak için çalışmaya başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü Kanal'ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından evli ve 3 çocuk babası Kanal'ın cansız bedeni morga götürülmek için hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden gittiği düşünülmüştü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da kaza sonrası olay yerinden gittiği düşünüldü: Şoförün cansız bedeni...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz