Hatay’da kaza sonrası olay yerinden gittiği düşünüldü: Şoförün cansız bedeni...

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kanal'ı kurtarmak için çalışmaya başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü Kanal'ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından evli ve 3 çocuk babası Kanal'ın cansız bedeni morga götürülmek için hastaneye kaldırıldı.