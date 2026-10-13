Hatay’da korku dolu anlar! Cam şişe yangına neden oldu: ‘Küçük bir kıvılcım faciaya dönüşebilirdi’





"KÜÇÜK BİR YANGIN BÜYÜK BİR FACİAYA DÖNÜŞEBİLİRDİ"



Yangının daha büyük bir faciaya dönüşebileceğini belirten Şenköy Mahallesi Muhtarı Sait Döş, evlerin birbirine bitişik düzende olduğunu ifade etti. Kamera kayıtlarını incelediklerinde yangının cam şişeden kaynaklandığını düşündüklerini belirten Döş, "Küçük bir yangındı ama büyük bir faciaya dönüşebilirdi. Köyümüzde evler birbirine bitişik olduğu için çok büyük bir yangına yol açabilirdi. Çocukların yangını erken fark etmesi ve ailemin hemen müdahale etmesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü" dedi.