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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:18

Hatay’da korku dolu anlar! Cam şişe yangına neden oldu: ‘Küçük bir kıvılcım faciaya dönüşebilirdi’

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Otluk alanı saran alevler itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenini araştıran mahalle muhtarı, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince dehşete düştü. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Hatay’da korku dolu anlar! Cam şişe yangına neden oldu: ‘Küçük bir kıvılcım faciaya dönüşebilirdi’
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Yangın, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Alevleri fark eden Şenköy Mahallesi Muhtarı Sait Döş'ün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile Döş ailesinin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

CAM ŞİŞEDEN ÇIKTI

Yangının çıkış nedenini araştıran muhtar Döş, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde yangının ilk anlarını inceleyen Döş, alevlerin otluk alana atılan cam şişeden kaynaklandığını fark etti. Yangının ilk anları güvenlik kamerasına yansıdı.



"KÜÇÜK BİR YANGIN BÜYÜK BİR FACİAYA DÖNÜŞEBİLİRDİ"

Yangının daha büyük bir faciaya dönüşebileceğini belirten Şenköy Mahallesi Muhtarı Sait Döş, evlerin birbirine bitişik düzende olduğunu ifade etti. Kamera kayıtlarını incelediklerinde yangının cam şişeden kaynaklandığını düşündüklerini belirten Döş, "Küçük bir yangındı ama büyük bir faciaya dönüşebilirdi. Köyümüzde evler birbirine bitişik olduğu için çok büyük bir yangına yol açabilirdi. Çocukların yangını erken fark etmesi ve ailemin hemen müdahale etmesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü" dedi.

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Cam şişelerin doğaya atılmaması gerektiğini vurgulayan Döş, vatandaşlara çöplerini çöp konteynerlerine veya geri dönüşüm noktalarına bırakmaları çağrısında bulundu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YAYLADAĞI #HATAY

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Hatay’da korku dolu anlar! Cam şişe yangına neden oldu: ‘Küçük bir kıvılcım faciaya dönüşebilirdi’
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