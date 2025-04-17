Hatay’da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı iki kadın metrelerce havaya uçtu

"BURADA YAŞANAN KAZALARIN BİRÇOĞU ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR"

Bölgede sıklıkla kazalar yaşandığını ifade eden esnaf Beşir Gümüş, "Aracıyla vatandaşa çarpan vatandaş için ve iki şahıs içinde acı bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. Bu yola bir an önce bir çözüm bulmaları lazım. Ben 20 yıldır buradayım esnaflık yapıyorum. Burada yaşanan kazalar 80'i geçti ve birçoğu ölümle sonuçlanıyor. Kadınlar karşıdan karşıya geçerken biraz tereddüt ettiler ama karşıdan gelen arkadaş çok süratliydi. Burada yaşanan olaylar kimsenin tasvip etmeyeceği konular " dedi.