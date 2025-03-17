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Giriş Tarihi: 17.3.2025 12:23

Hatay'da Mertcan'dan kötü haber! 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cinayet mi intihar mı?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranırken dağlık bölgede cesedi bulunan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin toprağa verildi. Sır olayda ölüm sebebi henüz bilinmezken çalışmalar sürüyor.

DHA
Hatay’da Mertcan’dan kötü haber! 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cinayet mi intihar mı?

Samandağ'ın Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, dün Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı.

Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Mertcan Güvercin'in cenazesi bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Avcılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Hatay'da Mertcan'dan kötü haber! 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cinayet mi intihar mı?
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