Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 9.4.2025 23:57

Hatay'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Hatay’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol - Payas D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 42 SA 271 plakalı otomobil kavşakta seyir halindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, park halindeki tır dorsesine çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yabancı uyruklu 2 yaralı kadını hastaneye sevk etti. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadınlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz