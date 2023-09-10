Hatay’da okullar eğitime hazır

6 Şubat'taki depremlerde zarar gören Hatay'da, hasar alan 358 okul, titizlikle süren bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı ve eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Gerek zarar gören okullarımızın hasar durumuna göre tadilatları yapılarak gerekse konteyner derslikler kurarak ilimizi yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdik. Allah'ın izniyle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz özledikleri sınıflarına bugün kavuşacaklar" dedi.

Velilere de seslenen Vali Masatlı, "Velilerimizin bu endişelerini çok iyi anladığımızı ve 7/24 sahada olduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Hatay'daki öğretmenlerin, konaklama sorununu çözmek için, 6 bin 253 konteynerde misafir edileceğini dile getiren Masatlı, bu konteynerlerde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.