Hatay’da çıkan orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı

Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 2 helikopterle havadan, 153 araç ve 523 personelle karadan müdahale edildi.

Alevler, Harlısu mevkisinde 4 eve sıçradı. Alınan önlemler sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten de bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 20 saat sonra, kontrol altına aldı. Yangında 95 hektar alan zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.