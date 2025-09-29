Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da otomobilin çarptığı kazada vefat eden 3 yaya Siverek'te defnedildi
Hatay'da otomobilin çarptığı kazada vefat eden 3 yaya Siverek'te defnedildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü. 3 kişi ise yaralandı. Kazada ölen 3 kişi Siverek'te toprağa verildi.

Hatay’da otomobilin çarptığı kazada vefat eden 3 yaya Siverek’te defnedildi

Neslişah K'nin (25) kullandığı otomobil, kaldırımdaki İbrahim Halil Çolak (26), Ali Dönmez ve Ahmet Altunpak hayatını kaybetti, yaya Mahmut M. (27) ile otomobildeki sürücü Neslişah K. ve yanındaki Berfin Y. (24) yaralandı. Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ SİVEREK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen Çolak, Dönmez ve Ahmet Altunpak'ın naaşları işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi. Ayvanat mahallesi Abdülkadir Geylani Camiide kılınan cenaze namazının ardından Çolak, Kayalı Mahallesi Mezarlığında, Dönmez, Göksügüzel mezarlığında, Altunpak ise Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Ölen 3 kişinin tır sürücüsü olduğu belirtildi.

Hatay'da otomobilin çarptığı kazada vefat eden 3 yaya Siverek'te defnedildi
