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Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:15 Son Güncelleme: 04.11.2026 15:36

Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü: Evleri su bastı...

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yollar göle dönerken, çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazisini su bastı. Göle dönen yollarda arızalanan ve mahsur kalan araçların yardımına itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yetişti. Ulaşıma kapanan Arsuz-İskenderun kara yolu çalışmaların ardından açılırken, ekiplerin su tahliye işlemleri sürüyor. İşte bölgeden görüntüler...

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Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü: Evleri su bastı...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı şehirde sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ilçenin kıyıya yakın bölgelerinde bulunan bazı caddeler ile ev ve iş yerlerini su bastı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Yolda arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı.

OTOMOBİL SUDAN İTİLEREK ÇIKARILDI

Numune Mahallesi'nde su birikintisinde arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Etkili olan yağışla birlikte sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiler.

MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI

Araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İŞTE BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER...

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü: Evleri su bastı...
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