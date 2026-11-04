Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü: Evleri su bastı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı şehirde sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ilçenin kıyıya yakın bölgelerinde bulunan bazı caddeler ile ev ve iş yerlerini su bastı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Yolda arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı.
Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Etkili olan yağışla birlikte sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiler.