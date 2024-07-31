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Giriş Tarihi: 31.7.2024 00:58

Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli iki kişi arasında başlayan kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Reyhanlı'da meydana gelen olayla ilgili Valilik Basın Açıklaması yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "30.07.2024 günü saat 21.00 sıralarında Kümeevler mevkiinde aralarında daha önce husumet bulunan, S.Ö ile M.Ş ve M.E.A husumeti çözme amaçlı konuştukları esnada, görgü tanıklarının beyanına göre, S.Ö tabancasını çekerek iki şahsı vurmuş, daha sonra da kendi başına ateş etmiştir. Şahıslardan ikisi hastaneye intikal ederken S.Ö ise sevk edildiği MMT Amerikan Hastanesi'nde EX olmuştur. Ayrıca seken kurşunlarla; S.Ö' nün kız kardeşi olan S.G bacağından yaralanmıştır.
Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
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