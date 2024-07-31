Hatay’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Reyhanlı'da meydana gelen olayla ilgili Valilik Basın Açıklaması yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "30.07.2024 günü saat 21.00 sıralarında Kümeevler mevkiinde aralarında daha önce husumet bulunan, S.Ö ile M.Ş ve M.E.A husumeti çözme amaçlı konuştukları esnada, görgü tanıklarının beyanına göre, S.Ö tabancasını çekerek iki şahsı vurmuş, daha sonra da kendi başına ateş etmiştir. Şahıslardan ikisi hastaneye intikal ederken S.Ö ise sevk edildiği MMT Amerikan Hastanesi'nde EX olmuştur. Ayrıca seken kurşunlarla; S.Ö' nün kız kardeşi olan S.G bacağından yaralanmıştır.Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.