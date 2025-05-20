Hatay’da tarih yeniden ayağa kaldırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonundaki çalışmaları hızla sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu'nun ilk camisi için yürütülen restorasyon çalışmalarının sadece bir yapı onarımı olmadığını, aynı zamanda iki şehir arasında gönül köprüsü kurulduğunu söyledi. Başkan Altay, "Habib-i Neccar Camii, sadece Hatay'ımızın değil, tüm İslam dünyasının ortak mirasıdır. Böyle bir emaneti yeniden ayağa kaldırmak bizim için büyük bir onur, büyük bir sorumluluktur. Deprem felaketinin ardından Konya'nın Hatay'da yürüttüğü çalışmalar, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Barınma, lojistik destek, sosyal hizmetler ve altyapı çalışmaları gibi pek çok alanda Hatay'ın yanında olan Konya, Habib-i Neccar Camii restorasyonuyla bu desteği kalıcı hale getiriyor. Burada yaptığımız her iş, yarın torunlarımıza bırakacağımız bir kardeşlik mirasıdır. Konya olarak Hatay'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Anadolu'nun ilk camisindeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız. Habib-i Neccar Camii'nin yeniden yükselmesi, sadece bir yapının restore edilmesi değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğin de sembolü olacaktır" dedi.Restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını belirten Başkan Altay, "Caminin, kuzey beden duvarındaki yeni taşlar üzerinde el tarağı (mucarta) işçiliği yapıldı. İç cephede ise enjeksiyon boruları çıkarıldı. Avlu taç kapı üstünde ve kadın namazgahında üst ahşap çatının montajı yapıldı. Minare taşlarının karot ile delimi, iç ve dış taşlarının sıra imalatı yapıldı. İnşallah çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.