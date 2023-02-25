Hatay’da tersine göç: Köylerde nüfus arttı

'HER EVDE 4-5 AİLE YAŞIYOR, O NEDENLE ÇADIRA İHTİYACIMIZ VAR'

Bükülmez Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Dolgun, son durumu şöyle anlattı: "Köyümüzde deprem sırasında herhangi bir bina yıkılmadı, zemin sağlam ama dışarıdan çok göç oldu. Genelde Antakya'dan evleri yıkılanlar, hasar alanlar daha sağlam ve güvenli diye köyüne döndü. 400 haneli köyümüzün nüfusu bin 500'dü, 2 bin oldu daha da geliyorlar. Her evde 4-5 aile yaşıyor, o nedenle çadıra ihtiyacımız var." Kızı, eşi ve çocuklarıyla yanına sığınan Hasan Dolgun (62) da "İlk defa böyle bir şey yaşadık, çok sallandık. Köyümüz güvenli, evler tek katlı ve zemin sağlam. Kızım eşi ve çocuklarıyla Antakya'ya yaşıyordu, daha güvenli ve sağlam diye bize sığındılar. İstedikleri kadar kalabilirler bir yere gitmelerine izin vermiyorum" diye konuştu.