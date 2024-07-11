Hatay’da TOKİ afet konutları yükseliyor

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmaların takibini sürdüren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'nın Karaali, Dikmece ve Kisecik Mahallelerinde yapımı hızla devam eden TOKİ Afet konutlarında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Masatlı, "Dikmece mahallemizde yapımı devam eden TOKİ Afet konutlarımız 5 etaptan oluşuyor. Toplam konut sayısı ise 10 bin 335" dedi.

Karaali Mahallesi'nde 373 konutun ve 12 işyerinin yapım çalışmalarının da sürdüğünü ve çalışmalarda artık sona gelindiğini belirten Vali Masatlı, Kisecik Mahallemizde devam eden TOKİ Afet Konutlarımızda 3 etaptan oluşuyor. İlk etapta bin 54, ikinci etapta bin 54 ve 3. Etapta 510 adet konutumuzu depremzede hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız." diye konuştu.

DEFNE'NİN İKİ MAHALLESİNDE 4 BİN 669 KONUT YAPIYORUZ

Antakya'da yapımı devam eden TOKİ Afet konutlarında yaptığı incelemelerin ardından Defne'ye geçen Vali Masatlı, Hancağız ve Orhanlı Mahallesi'nde devam eden TOKİ afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Hancağız Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ Afet Konutları inşaatının hızla devam ettiğini belirten Vali Masatlı, "Hancağız Mahallemizde TOKİ afet konutlarımızın yapım işi 2 etap halinde devam ediyor. İlk etap afet konutlarımız 732 konuttan oluşuyor. İkinci etap afet konutlarımızın sayısı ise 841, yani Hancağız mahallemizde toplam bin 573 konut üreteceğiz. Ormanlı mahallemizde yine iki etap halinde TOKİ afet konutlarımızın inşa çalışmaları sürüyor. Burada da ilk etapta 1 523 ve ikinci etapta ta bin 546 olmak üzere toplam 3 bin 96 konut üreteceğiz. Kısacası Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum'un dediği gibi 205 yılı sonunda evine girmeyer depremzede vatandaşımız kalmayacak." diye konuştu.