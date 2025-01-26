Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Feci kaza Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Gölbaşı mevkisinde meydana geldi. Kazada otomobiller ile Mesut S. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yoldan çıkarak içeren para devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile iki otomobilde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobillerdeki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mesut S. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.