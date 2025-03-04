Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da TIR seyyar satış barakasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 4.3.2025 13:02 Son Güncelleme: 4.3.2025 13:29

Hatay'da TIR seyyar satış barakasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı!

Hatay’ın Belen İlçesi'nde, TIR'ın yol kenarındaki seyyar satış barakasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da TIR seyyar satış barakasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı!

Kaza Hatay'ın Belen ilçesi Çakallı Mahallesi D-817 Karayolu Topboğazı Kavşağı'nda meydana geldi. Aracın sürücüsü İsmail B. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan seyyar satış barakasına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Çarpmanın etkisiyle barakada bulunan 45 yaşındaki Halil Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü İsmail B. yaralı olarak MKÜ Hastanesine sevk edildi; hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Hatay'da TIR seyyar satış barakasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı!
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