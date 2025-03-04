Hatay’da TIR seyyar satış barakasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı!

Kaza Hatay'ın Belen ilçesi Çakallı Mahallesi D-817 Karayolu Topboğazı Kavşağı'nda meydana geldi. Aracın sürücüsü İsmail B. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan seyyar satış barakasına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.
Çarpmanın etkisiyle barakada bulunan 45 yaşındaki Halil Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü İsmail B. yaralı olarak MKÜ Hastanesine sevk edildi; hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.