Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kayıp olarak aranan şahsın, gönül ilişkisi yaşadığı kadın ve kocası tarafından bıçakla öldürülerek varil içinde yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Varil içinde yakamadıkları cesedi Asi Nehri'ne atan çift ve olayla ilişkisi olan aile üyesi 5 kişi adliyeye sevk edildi.