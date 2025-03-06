Hatay’da yıkım çalışmasında 5 katlı bina, bir iş yerinin üzerine çöktü!

Olay, Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezde depremlerde ağır hasar alan 5 katlı apartmanın mahkeme kararıyla yıkımına karar verildi.
Yıkım için çalışma başlatılan bina, yan tarafında dönerci olarak kullanılan 2 katlı prefabrik iş yerinin üzerine çöktü. Yıkım çalışmasının başlatılmasının ardından iş yerinin kapalı olması sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Malesef 2 günden sonra yıkım şirketi üçüncü kolonlardan patlatmatları gerekirken binanın aynı hizasındaki kolonları patlatarak binanın yıkılmasını sebep oldu. Bina 2 katlı ve prefabrik bir yapıydı, dönerci işletmeseydi içindeki tüm eşyalar ile yıkıldı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.