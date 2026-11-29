Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 4 farklı suçtan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 farklı dolandırıcılık, 3 farklı hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayları olmak üzere toplam 8 farklı olayın faili firar şüphelisi olan M.A.'ya yönelik operasyon düzenlendi.