Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 4 farklı suçtan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 farklı dolandırıcılık, 3 farklı hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayları olmak üzere toplam 8 farklı olayın faili firar şüphelisi olan M.A.'ya yönelik operasyon düzenlendi.
SOKAK ORTASINDA YAKALANDI
Cezası olan 10 yıl 3 ay ve gerçekleştirdiği suçların cezasını yatmamak için yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı anlaşılan suç makinesi, sokak ortasında yakalanarak gözaltına alındı.
10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, polis ekipleri tarafından sokak ortasında yakalandı | Video
TUTUKLANDI
Şahsın yapılan üst aramasında; 7 adet captagon hap, 13 bin 900 sahte Amerikan doları ve 3 adet başka şahıslara ait banka kartı ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edile M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.