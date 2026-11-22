Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışan vatandaşlar için bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

9 YAŞINDAKİ ELİF HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Elif'in anne ve babasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.