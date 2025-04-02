Hatay’daki vahşette yeni detaylar: Önce kız arkadaşını sonra kendisini vurmuş!

Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahilde dün silah sesi duyanlar, 1'i kadın 2 kişinin yerde yattığını fark etti. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği E.T. ile B.A. adlı kadının yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından, 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.