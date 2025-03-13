“Hatay’ı tarihine ve kültürüne yakışır bir biçimde ayağa kaldıracağız”

Toplantıya, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Şehrimizde bugüne kadar; 46 binden fazla yuvamızı, hemşehrilerimize teslim ettik. 2025 yılı sonunda 153 bin bağımsız bölümü daha hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şehrimizin can damarı olan Uzun Çarşı'da üç etap halinde toplam 722 iş yerimizin yapımına da hızla devam ediyoruz. Medeniyetin kalbi Hatay'ımızı tarihine, kültürüne yakışır şekilde ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

UZUN ÇARŞI YENİDEN CANLANIYOR

Depremlerden büyük zarar gören tarihi Uzun Çarşı'da yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Kurum, bu bölgenin esnaf ve turizm açısından Hatay için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Üç etap halinde süren çalışmalar tamamlandığında, 722 iş yeri yeniden faaliyete geçecek ve bölge eski canlılığına kavuşacak. Çarşının tarihi dokusuna uygun şekilde restore edildiği belirtilirken, esnafın da mağdur olmaması için geçici çözümler üretildiği ifade edildi.

DEPREMZEDELER İÇİN KONUT TESLİMİ SÜRÜYOR

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 46 binden fazla konut hak sahiplerine teslim edildi. Hatay'daki konut ihtiyacını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışan yetkililer, yıl sonuna kadar 153 bin bağımsız bölümün daha tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu. Yeni yapılan konutların depreme dayanıklı ve modern yaşam standartlarına uygun olarak inşa edildiği vurgulandı.

HATAY'IN KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASINA ÖNEM VERİLİYOR

Toplantıda, Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik projeler de gündeme geldi. Özellikle depremde zarar gören tarihi yapılar ve anıtların restorasyonu için çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, şehrin kadim kimliğini koruyarak yeniden inşa edilmesinin temel hedef olduğu belirtildi.

Bakan Murat Kurum, Hataylı vatandaşlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini ve şehrin kısa sürede eski canlılığına kavuşması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, yapılan çalışmaların yakından takip edildiğini vurguladı.