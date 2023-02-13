Hataylı baba ile kızı depremden bir hafta sonra buluştu

Ezer, eşi ve torununun da kurtulmasını beklediğini ancak bu konuda ümitlerinin tükendiğini ifade etti.

"ELİME BİR TAŞ ALDIM, NEREYE VURDUĞUMU BİLMİYORUM KARANLIKTI"

Elçin Ezer ise evden çıkmaya çalıştığı sırada tavanın üzerlerine çöktüğünü dile getirdi.

Enkaz altında 81 saat kaldığını bildiren Ezer, "Kızım kucağımda can verdi. Kızımı kurtarmaya gücüm yetmedi. Önce kızımı verdim. Enkazın altında oğlum ve annem var, hala oradalar." ifadesini kullandı.

Ezer, yıkıntıların altındayken tahminen iki gün sonra çalışma sesi geldiğini, "Zeynep" diye seslenenler olduğunu aktardı.

Kendisinin Zeynep olmadığını söylediğini ancak sesini duyurup duyuramadığını bilemediğini kaydeden Ezer, şöyle konuştu:

"Çalışmayı bırakıp döndüler ama kimdi onlar bilmiyorum. 4'üncü günün sonunda bir ses duydum. Elime bir taş aldım, nereye vurduğumu bilmiyorum karanlıktı. Eski eşimin sesini duydum. Beni eski eşim kurtardı. Hastaneye gönderdi ve kızımın mezarını yaptı. Antakya'dan Adana'ya sevk ettiler. 4 gündür hastanedeydim, bugün çıktım. Tesellimiz kızımın mezarının olması. Diğer canlarımızın da enkaz altından çıkartılıp mezarları olsun istiyoruz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın."