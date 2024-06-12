Hataylı Betül Türkiye birincisi oldu

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 185. Yıl dönümü münasebetiyle ülke genelinde düzenlenen "Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında" temalı Liseler Arası Şiir Yarışması'na katılan Antakya Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Betül Kocaman Türkiye birincisi; yine aynı yarışmanın ortaokul kategorisinde Reyhanlı Mavi Vatan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Adil Berat Açıkalın da Hatay birincisi seçildi.

Yarışmalarda dereceye giren başarılı öğrencileri makamında kabul eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, öğrencileri tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever'in de hazır bulunduğu ziyarette, "Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında" temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Masatlı, "Hatay'ımızın adını başarıyla taçlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu süreçte başarılı olmanıza ortak olan başta aileleriniz olmak üzere siz sevgili öğrencilerimize rehberlik eden öğretmenlerimizi de tebrik ederim. Gösterdiğiniz bu başarı hepimizi gururlandırdı. Yaşadığımız bu zorlu süreçte bir gayret ortaya konularak alınan bu derecelerin çok kıymetli olduğunun bilinmesini isterim"diyerek, öğrencilere plaket ve derece ödüllerini takdim etti.