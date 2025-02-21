Hataylı depremzede Fadıma Polat: "Bu sene yeni evimizde oruç tutacağız"

Kahramanmaraş merkezli depremlerinde oturdukları ev ağır hasar gören Polat ailesi Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan yeni evlerine yerleşti. Fadıma Polat (57), eşi Halil Polat (55), 3'ü de bedensel engelli olan çocukları 16 yaşındaki Fatma, 20 yaşındaki Ahmet ve 26 yaşındaki Ayşe ile birlikte zor günleri geride bıraktı. Daha önce çadırda ve konteynerde ramazanı yaşayan aile şimdi doğal gazlı bir evde huzur içinde ramazan ayını bekliyor.

ZANNETTİM Kİ CENNETE GİRDİK

Deprem gecesini "Kıyametin bir örneğiydi, sabahlar olmadı, gün ışımadı" sözleriyle tasvir eden anne Fadıma Polat, "Evi ve anahtarı verince bende bir sinir boşalması oldu. Ağlamaya başladım. Oradakilere, 'abim siz böyle evi verdiniz çok şükür ama ne vakit taşınırız?' dedim. O da 'evi hemen yarın temizle otur' dedi. Daha önce biz sobalı evdeydik, doğal gazlı bir evde hiç yaşamadık. Yerleşince öyle bir geniş, öyle bir ferah geldi ki… Buraya geldim secdeye yattım. Çünkü hiç ümidimiz yoktu. Biz nereden göreceğiz bu evleri diyorduk. Ama ömrümüz olursa görürmüşüz. Allah razı olsun devletimiz bize gösterdi. O ev özleminden sonra hayat varmış dedik. Buraya gelince zannettim ki cennete girdik" diye konuştu.

RAMAZANI İPLE ÇEKİYORUZ

Fadıma Polat, bu yıl bambaşka bir ramazan heyecanı yaşadıklarını dile getirdi: Polat, "Biz iki senedir bayram yaşamadık. Kızım diyor ki, 'anne ramazanı iple çekiyorum, merakla bekliyorum.' Çünkü biz bu sene evimizde daha tatlı bir oruç tutacağız inşallah. Biz onu merakla, hevesle bekliyoruz. Çünkü neden? Çadırda konteynerde sabah sahura kalkınca yer olmadığı için çocuklarımı kaldırıp yemek hazırlıyordum. Engelli çocuklar, sıcak yataklarından kalkması biraz zor oluyordu. Ama mecbur kalkıyorlardı çünkü yer yoktu. Bu sene kendilerini rahatsız etmeyeceğim. Allaha şükürler olsun. Yemeğimi hazırlayacağım. Merakla, sabırla bir güzel ramazan nasip etsin rabbim" ifadelerini kullandı.