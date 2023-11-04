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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Hataylı öğrencileri sevindiren hediye

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Hataylı öğrencileri sevindiren hediye
'Bir Kitapla Değişir Dünyan' sloganıyla Türkiye'nin farklı illerindeki çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamayı ve daha çok kitaba ulaşmalarını amaçlayan Türkiye'nin en büyük kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, sosyal sorumluluk projesinin 5'inci yılında 5'inci durağı Hatay'da öğrencilerle buluştu. Maraşboğaz ve Akhisar İlkokulu'nda öğrenim gören toplam 1000 öğrenciye defterler, kalemler, oyun hamurları ve daha birçok ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemeleriyle dolu çanta ve kütüphaneleri için sayısız kitap hediye edildi. Sınıflarında sevdikleri masal kahramanları ile karşılanan çocuklar, D&R ekibiyle birlikte oyunlar oynadı. Okul kütüphaneleri için bağışlanan yüzlerce kitapla mutlu olan çocuklar, hediyelerini D&R Kurumsal İletişim Direktörü Nalan Demircioğlu Yavuz'dan aldı.

'5 BİN ÇOCUĞA DOKUNDUK'
Sosyal sorumluluk projeleriyle köy okullarında okuyan çocukların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Nalan Demircioğlu Yavuz, "Projemizin 5'inci yılındayız. Daha önce Mardin, Şanlıurfa, Trabzon ve Artvin'deki köy okullarını ziyaret etmiştik. 5 ilimizde birçok köy okulunu ziyaret ettik ve 5 binden fazla çocuğumuzun masum hayallerine dokunduk. Hatay'ın, Hataylı çocukların bizim için yeri çok daha farklı. Deprem felaketini yaşayan diğer illerimize de gideceğimize ve Hatay'ı bir kez daha ziyaret edeceğimize söz verdik. Hedefimiz Türkiye'deki tüm köy okullarına ulaşmak" ifadelerini kullandı.

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Hataylı öğrencileri sevindiren hediye
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