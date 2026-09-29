Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi Sergisi açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Vefatının 150. Senesinde Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi" sergisi, Rami Kütüphanesi
'nde kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun 19. yüzyılda yaşamış büyük bir hattat, musikişinas, âlim ve devlet adamının hatırasını yâd etmek maksadıyla düzenlendiğini söyledi. Serginin merkezinde Ayasofya
-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bulunduğunu belirten Yılmaz, "Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ayasofya ile özdeşleşen tek hattattır" dedi. Sergi, iki ay boyunca ziyaret edilebilecek.
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Mete Efendioğlu - Editör