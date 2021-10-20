‘Hava soğuk, ateşinde ısınayım’ dedi, yaktı

Tekirdağ
'ın Muratlı
ilçesinde yaşayan Ekrem Aydın
(29), 7 ay önce kendisini aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşi Ayşe Aydın
'ı (29), motosikletle götürdüğü Süleymanpaşa
ilçesindeki ormanlık alanda, üzerine benzin dökerek yaktı. İki çocuk annesi Ayşe Aydın, alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 1 kilometre yürüyerek, yardım istedi. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan talihsiz kadın, 6 ay süren tedavinin ardından taburcu edildi. Ekrem Aydın hakkında ise "Tasarlayarak, canavarca hisle kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DAHA ÖNCE DE DARP ETMİŞTİ
İddianameye göre Ekrem Aydın, eşi Ayşe Aydın'ın annesi ile telefonla görüşürken, kendisinden ayrılmaya karar verdiğini söylediğini duyunca plan yaptı. Eşini, "Karşılıklı anlaşarak boşanalım. Birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım" diyerek motosiklete bindiren Ekrem Aydın, yoldan benzin alarak ormanlık alana götürdü. Burada çıkan tartışmanın ardından, "Seni öldürmeye getirdim. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım' diyerek genç kadını darp eden Ekrem Aydın, ardından üzerine benzin döküp, "Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" diyerek yaktı. Ekrem Aydın'ın, daha önce de darp ettiği eşi Ayşe Aydın'ın şikayetçi olması nedeniyle 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.