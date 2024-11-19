Havai fişek atmak izne bağlandı

İstanbul Valiliği tarafından, havai fişek atmak için valilik ve kaymakamlıklardan izin alma şartı getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla mülki amirlere gönderilen genelgede, 29 Eylül 1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 87/12028 Karar Sayılı konuya ilişkin tüzükte belirtildiği üzere havai fişek ve benzeri patlayıcıların vatandaşların korku, heyecan ve panik yaşanmasının yanı sıra yayılan zehirli gazlar nedeniyle insan, çevre ve canlı sağlığını da tehdit ettiği belirtildi. Genelgede izin almadan havai fişek atanlara 232 bin 264 TL para cezası kesileceği, izin alanlarınsa belirli alanlarda 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atabileceği belirtildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da izin konusuna dikkat çeken Vali Davut Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.