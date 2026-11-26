Türkiye'nin en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na çevre illerden erişimde yeni bir dönem başladı. Bugüne kadar İstanbul içi havalimanı taşımacılığıyla bilinen Havaist, şehirlerarası genişleme stratejisi kapsamında rotayı Marmara'ya çevirdi. İlk olarak 6 ay önce Balıkesir ve Bandırma, 4 ay önce Ayvalık ve Edremit hattını açan Havaist, bu defa geçen hafta Eskişehir, Bozüyük ve Bursa'yı da kapsayan yeni hattı devreye alarak Marmara'daki ulaşım ağını birleştirdi. Yeni hat, klasik şehirlerarası otobüs anlayışından farklı olarak doğrudan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyor. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket eden otobüsler, Bilecik'in en büyük sanayi ve geçiş noktası Bozüyük Otogarı ile Bursa Otogarı'ndan yolcu aldıktan sonra Yalova, Osmangazi Köprüsü ve Kocaeli (Dilovası-Gebze) otoyol güzergâhını takip ederek şehir içi trafiğine hiç girmeden doğrudan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşıyor. 5 il sınırı ve 15'i aşkın ilçede yaşayan binlerce vatandaşa aktarmasız direkt havayolu bağlantısı sunan Havaist'in, en son eklenen Eskişehir hattıyla havalimanındaki yolcu ve uçak sayısında da artış yaşanması ve önümüzdeki aylarda doğrudan bilet satışlarına yansıması bekleniyor.

AKTARMASIZ ULAŞIM

Sektör temsilcileri, aktarma stresi olmadan doğrudan terminale ulaşabilen yolcu sayısının artmasıyla birlikte, Sabiha Gökçen'den kalkan uçak seferlerinde ve toplam yolcu trafiğinde gözle görülür bir artış yaşanacağını öngörüyor. Ayrıca Sabiha Gökçen'e inen yolcular, buradan kalkan Havaist ring otobüsleriyle Avrupa yakasındaki İstanbul Havalimanı'na da kolayca geçiş yapabiliyor. Eskişehir ve çevre illeri ile ilçelerinden İstanbul'daki havalimanlarına gitmek isteyen yolcular bugüne kadar iki temel zorlukla karşılaşıyordu. Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinde özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yer bulamayan yolcular, İstanbul'a ulaşsalar dahi metro ve otobüs aktarmalarıyla bavul taşıma zahmeti çekiyordu. Diğer yanda ise mevcut yerel transfer araçlarının yolcu toplamak için şehir içinde dolaşması, yolculuk sürelerini bir hayli uzatıyordu. Havaist'in doğrudan otogar kalkışlı ve otoyol bağlantılı sistemi, hem tren bileti bulamayanlara hem de çok bagajlı yolculara, çocuklu ailelere ve yaşlılara kesintisiz bir yolculuk imkânı tanıdı. Özellikle Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden Sabiha Gökçen'e inen gurbetçiler için de bu hat önemli bir boşluğu dolduracak gibi görünüyor.

MARMARA'YA AÇILDI, SIRA BATI KARADENİZ'DE OLSUN

Daha yeni başladığı için çoğu yolcunun henüz öğrenemediği sefer sıklığı ise haftanın 7 günü ve her gün karşılıklı iki sefer olarak uygulanıyor. Eskişehir Otogarı'ndan her gece 00.30 ve 03.30'da hareket eden otobüsler, Bozüyük Otogarı'ndan 01.15 ve 04.15'te, ardından Bursa Otogarı'ndan yolcu alarak Sabiha Gökçen'e ilerliyor. Eskişehir'den yaklaşık 4 saat, Bozüyük'ten ise ortalama 3 saat 15 dakikada havalimanına ulaşan seferlerin tek yön ücreti 1.050 lira olarak belirlendi. Bu saatler, sabah erken saatlerde uçağı bulunan yolcuların İstanbul'a bir gün önceden ya da çok erken saatlerde yola çıkmalarının da önüne geçmiş oldu. Seferlerin başlamasıyla yolcular da memnuniyetleri dile getirmeye başladı. Daha önce şehir içi aktarmalar nedeniyle çok zaman kaybettiklerini anlatan yolcular, yeni hattı çok beğendiklerini söylediler. Ancak bölge halkı, gece iki seferin sabah uçuşları için çok isabetli bir başlangıç olsa da gündüz saatlerine de seferler konulmasını, İstanbul'a dönüşlerde süreyi daha da kısaltmak için Bursa'ya uğramadan doğrudan Bozüyük-Eskişehir seferlerinin planlanmasını, Marmara'daki bu modelin kısa sürede Batı Karadeniz ve çevre illere de yaygınlaştırılması talebinde bulundular.