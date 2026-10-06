Havalimanına yırtıcı kuş salmaya başladılar: Uçakların arasına 300 km hızla dalış yapıyorlar!

Havacılık tarihinin en büyük ve en tehlikeli kabuslarından biri kuş sürüleridir. Kalkış veya iniş sırasında devasa jet motorlarına giren küçücük bir kuş bile milyonlarca dolarlık hasara, hatta uçağın düşmesine neden olabilir. Çoğu havalimanı bu tehlikeyi önlemek için sirenler, lazerler veya son teknoloji radarlar kullanırken Arjantin'deki Chapelco Aviador Carlos Campos Havalimanı, çözümü binlerce yıllık bir gelenekte buldu: Doğancılık!