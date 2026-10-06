Havalimanına yırtıcı kuş salmaya başladılar: Uçakların arasına 300 km hızla dalış yapıyorlar!

Havacılık tarihinin en büyük ve en tehlikeli kabuslarından biri kuş sürüleridir. Kalkış veya iniş sırasında devasa jet motorlarına giren küçücük bir kuş bile milyonlarca dolarlık hasara, hatta uçağın düşmesine neden olabilir. Çoğu havalimanı bu tehlikeyi önlemek için sirenler, lazerler veya son teknoloji radarlar kullanırken Arjantin'deki Chapelco Aviador Carlos Campos Havalimanı, çözümü binlerce yıllık bir gelenekte buldu: Doğancılık!
Havalimanının günlük yaban hayatı kontrolünün bir parçası olarak 2023 yılından bu yana eşine az rastlanır bir uygulama yürütülüyor. Pist ve çevresinde, uçuş güvenliğini tehdit eden diğer kuşları bölgeden uzaklaştırmak için özel eğitimli yırtıcı kuşlar "devriye" uçuşuna çıkarılıyor.
Bu eşsiz hava timinin başında, Afrika'da 20 yıl boyunca safari rehberliği yapmış yaban hayatı uzmanı François de Grossouvre bulunuyor. Grossouvre'nin ekibi ise insanlardan değil; Galileo adlı bir gökdoğan, Cafrune adlı bir aplomado doğanı ve Margot adlı bir Harris şahininden oluşuyor.
Ekibin yıldızı olan gökdoğan Galileo, dalışa geçtiğinde saatte 300 kilometrenin üzerinde korkunç bir hıza ulaşıyor. Galileo görev sırasında 800 metreye kadar yükselerek havada süzülmeye başladığında, çevredeki tüm kuş sürüleri doğal bir panik yaşıyor ve pist çevresi saniyeler içinde tamamen boşalıyor.
Yırtıcı kuşlar bölgedeki diğer kuşları avlamak veya öldürmek için değil, sadece "buranın hakimi benim" mesajı vermek için uçuruluyor. Gökyüzünde doğal avcılarını gören papağan sürüleri, ördekler ve kızkuşları, içgüdüsel olarak bölgeyi terk ediyor.
Mevsimlere göre havalimanı çevresindeki hayvan popülasyonu değiştiği için timin diğer üyeleri de devreye giriyor. Örneğin Harris şahini Margot, gökyüzündeki kuşlardan ziyade, pist çevresine sızan ve uçakların iniş takımları için tehlike yaratan yabani tavşanların uzaklaştırılmasında görev alıyor.