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Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:07 Son Güncelleme: 13.11.2021 10:25

İstanbul Havalimanı'ndaki kargo hırsızları yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Havalimanı’ndaki kargo hırsızları yakalandı

İstanbul Havalimanında transit geçiş yapan kargoları, uçaktan uçağa nakil olurken kameraların görmediği yerlerde açarak içinde bulunan 16 bin dolar değerindeki cep telefonlarını çaldığı öne sürülen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekiplerince gözaltına alındı. Havalimanı yer hizmetleri taşeron firmalarının çalışanları oldukları öğrenilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Havalimanı yetkilileri transit kargo paketlerinden bazılarının farklı zamanlarda açıldığını ve içinde bulunan cep telefonlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların paketleri kameraların olmadığı bölgelerde kimseye fark ettirmeden açtıklarını içinden cep telefonlarını aldıktan sonra tekrar paketleri kapattığını tespit etti. Hırsızlığın ancak kolinin gideceği yere ulaştığında ortaya çıktığı tespit edildi.

5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul Havalimanında yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlıkları yaptıkları iddia edilen havalimanında yer hizmetlerini yürüten taşeron firmalarda çalışan 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheliler Taha S.(24), Hikmet B.(34), Fatih T.(28), Selami Ç.(31) ile Volkan G.(33) gözaltına alındı.

KAMERANIN GÖRMEDİĞİ YERDE ÇALMIŞLAR

Dolandırıcılık polisi yaptığı çalışmalarda bazı güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde kargoları taşıyan şüphelilerden biri aracı sağa çekerek, sözde kargoları kontrol ediyormuş gibi yaparak paketlerin kameraya bakmayan tarafındaki taraftan yırtarak hırsızlık yaparken görüldü. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin 16 bin 161 dolar değerinde telefon çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Taha S., Hikmet B., Fatih T., Selami Ç. tutuklandı. Volkan G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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İstanbul Havalimanı'ndaki kargo hırsızları yakalandı
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