Havalimanlarında ara tatil hareketliliği

İstanbul
'da, 2026-2027 eğitim- öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin başlaması dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyenler İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. Bir hafta sürecek ara tatilin başlamasının ardından kentteki havalimanlarında yolcu hareketliliği yaşanıyor. Bu süreyi memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının yolunu tuttu. Tatil nedeniyle İstanbul'dan ayrılmak üzere kentteki havalimanlarına gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanında giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu.
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Mete Efendioğlu - Editör