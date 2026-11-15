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Giriş Tarihi: 15.11.2026

Havalimanlarında ara tatil hareketliliği

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Havalimanlarında ara tatil hareketliliği
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İstanbul'da, 2026-2027 eğitim- öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin başlaması dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyenler İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. Bir hafta sürecek ara tatilin başlamasının ardından kentteki havalimanlarında yolcu hareketliliği yaşanıyor. Bu süreyi memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının yolunu tuttu. Tatil nedeniyle İstanbul'dan ayrılmak üzere kentteki havalimanlarına gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanında giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL HAVALİMANI #İSTANBUL
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Havalimanlarında ara tatil hareketliliği
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