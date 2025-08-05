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Giriş Tarihi: 5.8.2025 22:22 Son Güncelleme: 5.8.2025 22:49

Havuz faciasında 9 yaşındaki Ali Güler hayatını kaybetti! 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yer alan bir otelin havuzunda meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Ali Güler hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E. tutuklandı. Olayın anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yürek yakan görüntülerde Ali Güler’in havuzu girdikten sonra bir süre çırpındığı kimsenin yardımına koşmadığı görüldü.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Havuz faciasında 9 yaşındaki Ali Güler hayatını kaybetti! 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Kaunos Otel'in havuzunda 4 Ağustos 2025 günü saat 18.50 sıralarında 9 yaşındaki Ali Güler havuzda boğularak hayatını kaybetti. Ailesi Sevim ve M. Faysal Güler'e bilgi verildi ve çocuğa ait eşyalar teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, otel sahibi Ş.B., havuz sorumlusu A.N.H. ve cankurtaran M.K.'nın yanı sıra çocuğun annesi Sevim Güler ve babası M. Faysal Güler'in de ifadeleri alındı. İlgili kurumlarca olay yerinden numuneler alınarak teknik incelemeye gönderildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan otel sahibi Ş.B. ve havuz sorumlusu A.N.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yürek yakan görüntülerde Ali Güler'in havuzu girdikten sonra bir süre çırpındığı kimsenin yardımına koşmadığı görüldü.

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Havuz faciasında 9 yaşındaki Ali Güler hayatını kaybetti! 2 kişi tutuklandı
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