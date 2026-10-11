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Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:16

Havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 25 yıl önce alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İHA
Havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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Olay, Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyü Yukarıdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde yaklaşık 25 yıl önce alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, suda boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ZONGULDAK
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Havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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