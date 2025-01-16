Hayal gerçek oldu ama o göremedi: Eğribel’i deldiler, Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağladılar

Giresun'un, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin yanı sıra Sivas'a bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, kışın tipi ve çığ nedeniyle, bahar aylarında ise sel ve heyelanlar yüzünden uzun süre kapalı kalıyor, acil durumlarda dahi ulaşım sağlanamıyordu. Yeni Şebinkarahisar Gazetesi 12 yıl boyunca her gün 'Eğribel'e tünel istiyoruz' yazılı birinci sayfayla çıktı. Hastalarını hastanelere götüremeyen yöre halkının en büyük hayali, Eğribel'e tünel yapılmasıydı. Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen ve bir tüpü ulaşıma açılan tünel, kış mevsiminde güvenli geçiş sağlıyor.

AK PARTİ DÖNEMİNDE O HAYAL GERÇEK OLDU

AK Parti'nin Recep Tayip Erdoğan liderliğinde iktidara gelmesiyle birlikte ülke genelinde başlatılan ulaşım hamleleri kapsamında Eğribel'deki soruna da neşter vuruldu. 2015 yılında başlatılan tünel çalışmaları kapsamında 5 bin 900 metre uzunluğundaki ilk tüp 28 Aralık 2021'de, ikinci tüp ise 1 Kasım 2023'te hizmete açılarak Eğribel'deki geçiş sorunu tarihe gömüldü. Türkiye'nin en büyük 8. tüneli olan Eğribel, sadece yöre halkının çilesini bitirmedi, aynı zamanda Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir geçit oldu. Her biri 5 bin 900 metre olan çift tüplü tünelin uzunluğu 11 bin 810 metre. Kış mevsiminde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'nde, güvenli ve hızlı ulaşımı sağlayan tünel ile, yol 6,5 kilometre kısaldı, güzergahta ise 20 dakikalık zaman tasarrufu sağlandı.

25 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eğribel Tüneli'nin, koalisyon hükümetleri döneminde yapılması çok güç bir hayal olarak görüldüğünü belgeleyen bir görüntü ortaya çıktı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nin, vefat eden basın mensuplarını anmak için hazırladığı video klipte, gazeteci Ahmet Kayacık'ın 4 Şubat 2000'de Eğribel Geçidi'nde çekilmiş görüntülerine yer verildi. Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu ANASOL-M koalisyon hükümeti dönemindeki o görüntülerde, Mehmet Yeles ile Eğribel Geçidi'nde yaşanan çileyi konuşan gazeteci Kayacık, "Buraya tünel yapılması gerekiyor. Bu görüntüleri saklayıp, şayet görebilirsek 2025'te izleyeceğiz tünel yapıldı mı? Yapılmadıysa kaseti geleceğe bırakacağız. İnsanlar izleyecekler ve 25 yıl sonra tünel yapıldı mı yapılmadı mı kıyaslayacaklar" ifadelerini kullanmıştı. 21 Nisan 2014'te yaşamını yitiren Gazeteci Ahmet Kayacık'ın Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyada yayınlanan görüntülerini izleyen vatandaşlar, "Kendisi tünelin yapıldığını göremedi ama bıraktığı mesaj, 25 yıl önce Eğribel'e tünel yapılması konusundaki umutsuzluğun belgesi niteliğinde" yorumları yaptı.

MEHMET YELES O GÜNÜ ANLATTI: "O GEÇMİŞİ YAŞAYAN BİRİ OLARAK ŞİMDİ BÖYLE BİR MODERN TÜNELİ ÖLMEDEN GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM "

Mehmet Yeles, 25 yıl önce çekilen görüntülerde merhum gazeteci Ahmet Kayacık'a Eğribel Geçidi'nde vatandaşların yaşadığı çileyi ve o günü SABAH'a anlattı. 74 yaşındaki Yeles şunları söyledi: "25 yıl önce gazeteci Ahmet Kayacık ile Eğribel Geçidi'nde röportaj yapmıştık. Tabi Eğribel o zamanlar kar tipi ve çığ düşmesi nedeniyle sürekli kapanırdı. 100'e yakın insan ölmüştür burada. Kışın buradan geçmek, hasta getirmek çok zordu. O gün Eğribel'e tünel yapılmalı diye konuştuk. 25 yıl sonra o konuşmalarımızı izleyince şok oldum, gerçekten duygulandım. Kendisi göremedi ama burada büyük ve güzel bir tünel yapıldı. Bu tünel sayesinde artık İç Anadolu'ya da Karadeniz'e de rahatlıkla bağlanıyoruz. Kışın yollarımız açık, zamandan tasarruf ediyoruz. Çok rahat gidip geliyoruz. Ölen, mahsur kalan olmuyor. O geçmişi yaşayan biri olarak şimdi böyle bir modern tüneli ölmeden gördüğüm için çok mutluyum. Geçmişte yaşanan çileleri ortadan kaldıran ,rahata ve huzura kavuşmamızı sağlayan bu muhteşem tüneli yapanlardan allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir yatırım "dedi.