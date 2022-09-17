Hayal Köseoğlu kimdir? Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli, filmleri ve dizileri neler?

Doğu Demirkol ile Alelade Show konuğu Hayal Köseoğlu dizileri ve filmleri ile araştırılmaya başladı. Son dönemde popüler işlerde yer alan oyuncu çocukluk yıllarından itibaren Türk televizyon efsaneleri arasında girmiş yapımlarda da kendine rol bulmuş isimlerden. Hayal Köseoğlu kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, oyuncu Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, yanıtlar…
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
20 Aralık 1992 İstanbul doğumlu olan Hayal Köseoğlu, Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır.
Ardından Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor gibi dizilerinde rol almıştır.