Hayalleri yarım kaldı! Cinayete kurban gitti

Kocaeli Körfez İlçesinde 17 Ağustos günü 112 Acil Sağlık Ekipleri bir ihbar üzerine gittikleri adreste, 37 yaşındaki Nuhbe Yılmaz'ı kalp krizi geçirdiği iddiasıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ancak doktorlar, Yılmaz'ın boğazındaki izlerden dolayı ölümünü şüpheli buldu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda, genç kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

İTİRAF ETTİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan Nuhbe Yılmaz'ın, Cansev Yunus E. isimli kişiyle arkadaş olduğunu belirledi. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Cansev Yunus E.'nin, Nuhbe Yılmaz'ın boğazını sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra Yılmaz ile kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını itiraf etti. Adli mercilere sevk edilen Cansev Yunus E., tutuklandı. Üç çocuk annesi olan Nuhbe Yılmaz'ın cenazesi ise Körfez İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKTİ

Öte yandan, Nuhbe Yılmaz'ın uzun yıllardır şarkı söylediği, bu şarkıları sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve profesyonel olarak klip çekip hayallerini gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Yılmaz, öldürülmeseydi birkaç gün içinde şarkıları için klip çekimine başlayacaktı. Genç kadının hayalleri yarım kalırken, geriye YouTube ve sosyal medya hesaplarında seslendirdiği şarkılar kaldı.