Hayat karartan evlilik: Gerçeği karısının eski eşlerinden öğrendi! Meğer...





"BÜTÜN BİRİKİMİMİ ÇALDI"



Eşimle 3 Temmuz 2024 evlendiğini belirten Ferdi Gedik, "Evlendikten sonra benim telefonundan kendisine tehdit mesajları atmış. Tabii ben bunları karakoldan çağırıldığım zaman öğrendim. Bu mesajlardan dolayı bana evden 6 ay uzaklaştırılma kararı verildi. Daha sonra eşimin bana mesaj atarak beni konuşmaya çağırdı. Eve gittiğimde ise beni polislere yakalattı. Ardından hakkımda üç günlük hapis cezası ve üç gün de zorlamada hapis cezası çıktı. Hiçbir şey yapmadığım halde bir hafta hapiste kaldım. Uzaklaştırma sürecinde ise iş yerinden istifa etmek zorunda kaldım. Yaşanan bu süreçte kendi birikimim olan 100 bin TL, 3 bilezik ve 5 tane de ata altınımı çaldı. Ben şu anda evimden ne bir tişört, ne bir pantolon hiçbir şey alamadım. Evime giremediğim için bir ablamda bir annemde kalıyorum. Kendisi şu anda benim kurduğum evde rahat rahat yaşıyor. Bu da benim zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.