Hayata döndüren erken teşhis

Eskişehir'de 49 yaşındaki Doktor Hayriye Aslı Altunbay, 7 yıl önce çalıştığı kanser erken teşhis tarama biriminde hiçbir belirti olmamasına rağmen standart çekimle meme kanseri olduğunu öğrendi. Bir yıllık yoğun tedavinin ardından normal hayatına döndü. Doktor Altunbay, "Erken teşhis olduğum için göğsümü kaybetmeden ya da tedavilerden farklı bir kayıpla çıkmadan geri dönmek nasip oldu. İyi ki erken teşhis olmuşum" diyerek kadın sağlığı projesine Eskişehirli tüm kadınların ilgi göstermesi dileğinde bulundu.Eskişehir'de meme kanserine karşı adeta seferberlik yürütülüyor. Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinesinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 15-69 yaş arası 343 bin kadından 257 binine ulaşılarak KADES'ten meme taramasına ve diğer kanser testlerine kadar çeşitli tedavi hizmetleri ve eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülen kadın sağlığı projesinde bir yılda ulaşılan kadın sayısı 260 bine yaklaşarak bir rekora imza atıldı.Şu an 49 yaşında olan 25 yıllık Doktor Altunbay kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimi'nde çalışırken 2017 Mart ayında hiçbir sıkıntısı olmadığı halde standart kontrolde meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi, radyoterapi ve diğer tedavilerle birlikte zorlu süreci atlatan Altunbay, erken teşhisle göğsünü kaybetmeden, farklı bir kayıpla çıkmadan sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Son derece keyifli devam ediyorum. Çünkü sağlığıma kavuştuğum için. İyi ki erken teşhis olmuşum" dedi.Doktor Altunbay "Valiliğimizce Hülya Aksoy Hanımefendi himayelerinde hayata geçen kadın sağlığı projesiyle ilimizdeki kadınların sağlığı için bir dizi çalışma yürütülüyor. Bu eğitimlere Eskişehirli kadınlarımızın ilgi göstermesini diliyorum. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarıyor" diye konuştu.